Вспышку коронавируса зафиксировали в пансионате для пожилых людей на Тернопольщине

Вспышка коронавируса. Фото: Вести

https://racurs.ua/n142342-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-v-pansionate-dlya-pojilyh-ludey-na-ternopolschine.html

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Коронавирус в Украине продолжает вспыхивать в закрытых учреждениях. На Тернопольщине зафиксировали распространение болезни в Петриковском областном гериатрическом пансионате.

Теперь пансионат уйдет на двухнедельную изоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной государственной администрации.

По словам председателя Тернопольской ОГА Владимира Труша, вместе с пожилыми людьми в пансионате находятся и 25 работников заведения. Все из них пройдут тестирование методом ПЦР.

Сейчас состояние большинства больных удовлетворительное. Один подопечный находится в тяжелом состоянии, однако это результат сопутствующих болезней. Пациент уже госпитализирован в больницу.

Пансионат для пожилых людей обеспечен пищевыми продуктами и лекарственными препаратами в достаточном количестве. Также здоровых и больных подопечных разделили. Учреждение получит дополнительные защитные костюмы и маски.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавируса произошла в частном пансионате на Киевщине. Из 23 человек, живущих и работающих в заведении, болезнь обнаружили у восьми человек.