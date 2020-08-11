Церера – крупнейшая карликовая планета в поясе астероидов, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/n142341-taynu-blijayshey-k-zemle-karlikovoy-planety-razgadali-uchenye-foto.html

Ракурс

Церера — крупнейшая карликовая планета пояса астероидов Солнечной системы, расположенного между Марсом и Юпитером, имеет океан из соленой жидкости. Он расположен под поверхностью планеты.

К такому выводу ученые пришли, ища объяснение загадочным ярким пятнам, обнаруженным на Церере в кратере Оккатор, сообщает Phys.org.

Ученые подробно проанализировали данные о Церере, собранные зондом Dawn в период между 2015 и 2018 годами.

Этот зонд сделал с близкого расстояния снимки Цереры в высоком качестве, которые помогли идентифицировать в кратере Оккатор гидрогалит — минерал, который на Земле встречается в насыщенных солевых рассолах при холодных температурах. Кроме того, его раньше никогда не обнаруживали на других планетах.

Эта находка подтверждает, что океан на Церере действительно существует. Резервуар жидкости под кратером Оккатор мог возникнуть в результате масштабного столкновения 20 млн лет назад. Сама Церера — это ледяной мир с большим количеством воды.

Светлые пятна возникли из жидкости, которая через трещины просачивалась из-под поверхности Цереры. Эта жидкость испарилась, оставив после себя светоотражающую солевую корку.

Некоторые из этих пятен сравнительно молодые по космическим меркам — им меньше чем 2 млн лет. Об этом свидетельствует яркость пятен — со временем микрометеориты, которые часто падают на поверхность Цереры, должны их затемнить.

Анализ гравитации Цереры показывает, что океан находится на глубине около 40 км и имеет в ширину сотни км.

Материал, найденный на Церере, является чрезвычайно важным с точки зрения астробиологии. Мы знаем, что все эти минералы важны для возникновения жизни, — подчеркивают ученые.



Церера — ближайшая к Земле карликовая планета. Ее диаметр составляет около 950 км.

Напомним, в 2019 году ученые разгадали тайну «одинокой горы» на Церере.