Церера – найбільша карликова планета в поясі астероїдів, фото: «Комсомольская правда»

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Ракурс

Церера — найбільша карликова планета поясу астероїдів Сонячної системи, розташованого між Марсом та Юпітером, має океан із солоної рідини. Він розташований під поверхнею планети.

Такого висновку учені дійшли, шукаючи пояснення загадковим яскравим плямам, виявленим на Церері у кратері Оккатор, повідомляє Phys.org.

Учені детально проаналізували дані про Цереру, зібрані зондом Dawn у період між 2015 і 2018 роками.

Цей зонд зробив з близької відстані знімки Церери у високій якості, які допомогли ідентифікувати у кратері Оккатор гідрогаліт — мінерал, який на Землі зустрічається в насичених сольових розсолах при холодних температурах. Окрім того, його раніше ніколи не виявляли на інших планетах.

Ця знахідка підтверджує, що океан на Церері дійсно існує. Резервуар рідини під кратером Оккатор міг виникнути в результаті масштабного зіткнення 20 млн років тому. Сама Церера — це крижаний світ із великою кількістю води.

Світлі плями виникли з рідини, яка через тріщини просочувалася з-під поверхні Церери. Ця рідина випарувалася, залишивши після себе світловідбиваючу сольову кірку.

Деякі з цих плям порівняно молоді за космічними мірками — їм менше ніж 2 млн років. Про це свідчить яскравість плям — з часом мікрометеорити, які часто падають на поверхню Церери, повинні їх затемнити.

Аналіз гравітації Церери показує, що океан розташований на глибині близько 40 км і має у ширину сотні км.

Матеріал, знайдений на Церері, є надзвичайно важливим з точки зору астробіології. Ми знаємо, що всі ці мінерали важливі для виникнення життя, — наголошують учені.



Церера — найближча до Землі карликова планета. Її діаметр становить близько 950 км.

Нагадаємо, у 2019 році учені розгадали таємницю «самотньої гори» на Церері.