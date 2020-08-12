Статистика коронавируса в Украине снова ухудшилась — новые данные об инфицировании

https://racurs.ua/n142358-statistika-koronavirusa-v-ukraine-snova-uhudshilas-novye-dannye-ob-inficirovanii.html

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Коронавирусное заболевание в Украине за сутки подтвердили у 1 тыс. 433 человек. 752 пациента выздоровели, а 19 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

В стране зафиксировали с начала эпидемии 84 тыс. 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 970 летальных. Сейчас продолжают лечиться 36 тыс. 892 человека. Уже более 10 дней подряд число новых больных в Украине составляет не менее 1 тыс. человек.

За сутки самое большое число новых случаев обнаружили во Львовской (166), Харьковской (139) Ивано-Франковской (128), Черновицкой (113) областях и в Киеве (182).

Украина вышла на 32 место в мире по числу заражений. По этому показателю мы обогнали Швецию и вышли на 32 место.

11 августа вспышку коронавируса зафиксировали в исправительной колонии в Волынской области и в Одесской филармонии. Обнаружили четыре случая среди работников колонии за последние два дня, а шестеро сотрудников филармонии заразились коронавирусом, учреждение временно закрыли.

Вспышку коронавируса зафиксировали и в пансионате для пожилых людей на Тернопольщине.

В США признали, что карантин в этой стране был недостаточно жестким. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что американская экономика нуждается в более жестком карантине, если США хотят победить пандемию.