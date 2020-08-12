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Українців жорстко затримали в Білорусі під час протестів. Фото: РБК-Україна

Українців жорстко затримали в Білорусі під час протестів — стало відомо про їхній стан

12 сер 2020, 12:32
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Протести в Білорусі спалахнули по всій країні після оголошення переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка. Під час акцій постраждали і громадяни України.

Про стан українців, що потерпіли під час акцій у Білорусі, розповіли в Міністерстві закордонних справ на запит «Супільного».

Повідомляється, що за інформацією посольства України в Білорусі на сьогодні відомо про факт побиття українця під час акції протесту. Фотокореспондента агентства Associated Press побили під час виконання професійних обов’язків.

Його доставили до лікарні з незначними травмами. Чоловік дістав необхідну допомогу та відразу ж виписався з лікарні. До посольства він не звертався.

Також посольство проінформоване про затримання в білоруському місті Вітебськ дев’ятьох громадян України. Їх затримали через «адміністративні правопорушення». Вже наступного дня українців звільнили з-під варти.


Інформація про інші інциденти за участю українських громадян наразі відсутня. Зазначається, що посольство стежить за ситуацією та інформуватиме додатково в разі появи нових даних.

Нагадаємо, що в Мінську й ще понад десяти містах Білорусі третю ніч тривали масові акції протесту у зв’язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.


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