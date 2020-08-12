Львівська опера відкриється після карантину концертом для ста слухачів

Львівська опера відкриється 15 серпня, фото: Afisha.lviv.ua

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Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької, у котрому впродовж тривалого часу не відбувалися концерти через запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 карантин, відкриється 15 серпня.

Щоправда, перший гала-концерт, який відбудеться у глядацькому залі, зможе прийняти лише 100 слухачів. Таким чином, перший після відкриття концерт відбудеться у камерній атмосфері. Про це повідомляється на сайті опери.

З цього концерту розпочнеться 121-й театральний сезон Львівської національної опери.

Зазначається, що програму перших після відкриття театру концертів складуть оперні арії та дуети епох від бароко до романтизму.

Також до відкриття сезону в оформленні сцени використають декорації до вистав, створені відомим художником Євгеном Лисиком, котрий працював в опері у період з 1960 по 1990 роки.

При вході до театру здійснюватиметься скринінг температури у відвідувачів, всередині будівлі будуть встановлені станції для дезінфекції. Також відвідувачів закликають не брати для з собою квіти для артистів.

Найкращим подарунком для них будуть ваші аплодисменти, — наголошує прес-служба закладу.

Нагадаємо, в Україні планують змінити методику, за якої регіони розподіляють по карантинних зонах, залежно від ситуації з епідемією коронавірусу в них.