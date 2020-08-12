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Принц Гаррі і Меган Маркл таємно переїхали до Санта-Барбари

Принц Гаррі і Меган Маркл таємно переїхали до Санта-Барбари

12 сер 2020, 12:08
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Принц Гаррі і Меган Маркл таємно переїхали з Лос-Анджелеса до «сімейного» будинку в Санта-Барбарі. Вони вирішили покинути величезний особняк в Беверлі-Хіллз, оскільки той був «не в стилі Гаррі».

Герцог і герцогиня Сассекські з початку липня живуть в престижному каліфорнійському муніципалітеті. По прибуттю в США пара на кілька місяців зупинялися в маєтку продюсера Тайлера Перрі у Беверлі-Хіллз, вартістю 18 млн дол., пише Daily Mail.

Наближене до Гаррі і Меган джерело повідомило, що подружжя «таємно придбало сімейний будинок в Санта-Барбарі» і з’їхало з маєтка в Лос-Анджелесі. Пара живе в новому будинку вже шість тижнів.

Вони не гості Опри Уїнфрі або когось іще, вони купили цей будинок самі. Саме тут вони хочуть продовжити своє життя після від’їзду з Великої Британії. Це перший будинок, яким вони коли-небудь володіли, — зазначило джерело.


За даними ЗМІ, у королівської пари з’явилася можливість жити «в повній конфіденційності». Раніше сім’я мешкала разом з мамою Меган Маркл, але в Санта-Барбару вони переїхали лише втрьох.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі й Меган Маркл перестала виконувати обов’язки членів королівської родини.


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