Принц Гарри и Меган Маркл тайно переехали в Санта-Барбару

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Ракурс

Принц Гарри и Меган Маркл тайно переехали из Лос-Анджелеса в «семейный» дом в Санта-Барбаре. Они решили покинуть огромный особняк в Беверли-Хиллз, потому что он был «не в стиле Гарри».

Герцог и герцогиня Сассекские с начала июля живут в престижном калифорнийском сообществе. По прибытию в США пара на несколько месяцев останавливались в особняке продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз, стоимостью 18 млн долл., пишет Daily Mail.

Приближенный к Гарри и Меган источник сообщил, что супруги «тайно купили семейный дом в Санта-Барбаре» и съехали из особняка в Лос-Анджелесе. Пара живет в новом доме уже шесть недель.

Они не гости Опры Уинфри или кого-либо еще, они купили этот дом сами. Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из Великобритании. Это первый дом, которым они когда-либо владели, — отметил источник.



По данным СМИ, у королевской пары появилась возможность жить «в полной конфиденциальности». Ранее семья жила вместе с мамой Меган Маркл, но в Санта-Барбару они переехали лишь втроем.

Напомним, мы уже сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.