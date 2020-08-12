В «Шахтере» рассказали, как подготовятся к полуфиналу Лиги Европы с «Интером»

https://racurs.ua/n142371-v-shahtere-rasskazali-kak-podgotovyatsya-k-polufinalu-ligi-evropy-s-interom.html

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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после победы над «Базелем» (4:1) заявил, что к полуфиналу Лиги Европы его команда будет готовиться пять дней.

Команда будет тренироваться в Дюссельдорфе. «Шахтер» проживает за 15 минут от тренировочных полей. По словам Каштру, самое главное для команды — восстановить игроков после прошлого матча и подготовиться как можно лучше к следующему.

Есть все условия: УЕФА хорошо все организовал, ы спокойны. Место и время есть, — сказал Каштру.

Пока ничего конкретного о «Интер» тренер «горняков» сказать не может, кроме того, что показуют их матчи.

Хорошая, крепкая команда, очень организованная. И мы прекрасно это знаем, претендент на победу в Лиге Европы — так же как и мы. Наш аналитический отдел уже начал изучать «Интер». С завтрашнего дня мы подробнее будем говорить об этом сопернике, сильных и слабых сторонах этой команды, — сообщил Каштру.

После поражения от «горняков» 1:4 главный тренер швейцарского «Базеля» Марсель Коллер заявил, что у «Шахтера» есть шансы пройти итальянский «Интер».

Обе команды замечательные. Считаю, что «Шахтер» благодаря своей скорости создаст проблемы «Интеру». Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом, — заявил Коллер.

Матч «Шахтер» — «Интер» состоится 17 августа в Дюссельдорфе.