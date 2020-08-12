Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Шторм в США. Фото: CBS

Разрушительная стихия валила деревья и уничтожала поля в США (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2020, 11:54
999

Природное стихийное явление обрушилось на центральную часть США. Мощные порывы ветра со скоростью 44 м/с сносили крыши домов сразу в нескольких американских штатах.

От штормового ветра погибли два человека. Об этом сообщает CBS News.

Последствия шторма. Фото: The New York Times

Стихия бушевала в американских штатах Небраска, Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана и Мичиган. В результате стихийного бедствия более 1 млн жителей остались без света.

Последствия шторма. Фото: The New York Times


Из-за порывов ветра могли повредиться миллионы гектаров зерновых полей в Айове, а в Чикаго и его окрестностях стихия повалила деревья. Многие из них заблокировали автомобильные дороги.

Напомним, ранее мы сообщали, что тропический шторм «Исайяс» наделал беды в Соединенных Штатах Америки. Из-за сложных погодных условий погибли по меньшей мере пять человек, а около 12 человек в штате Северная Каролина доставили в больницу с травмами. Более 3 млн жителей остались без электричества.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров