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Ракурс
Шторм у США. Фото: CBS

Руйнівна стихія валила дерева і знищувала поля в США (ФОТО, ВІДЕО)

12 сер 2020, 11:54
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Природне стихійне явище сколихнуло центральну частину США. Потужні пориви вітру зі швидкістю 44 м/с зносили дахи будинків відразу в декількох американських штатах.

Від штормового вітру загинули двоє людей. Про це повідомляє CBS News.

Наслідки шторму. Фото: The New York Times

Стихія вирувала в американських штатах Небраска, Айова, Вісконсин, Іллінойс, Індіана та Мічиган. У результаті стихійного лиха понад 1 млн жителів залишилися без світла.

Наслідки шторму. Фото: The New York Times

Через шквали могли пошкодитися мільйони гектарів зернових полів в Айові, а в Чикаго і його околицях стихія повалила дерева. Деякі з них заблокували автомобільні дороги.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тропічний шторм «Ісайяс» наробив біди в Сполучених Штатах Америки. Через складні погодні умови загинули щонайменше п’ять осіб, а майже 12 осіб у штаті Північна Кароліна доставили в лікарню з травмами. Понад 3 млн жителів залишилися без електрики.


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