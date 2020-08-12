Android-смартфони дозволять вчасно розпізнавати землетруси

https://racurs.ua/ua/n142369-android-smartfony-utvoryly-naybilshu-u-sviti-mereju-z-rozpiznavannya-zemletrusiv-video.html

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Компанія Google (Гугл) створила найбільшу у світі мережу розпізнавання землетрусів. Вона утворена на базі смартфонів з операційною системою Android, котру розробляє Google.

Кожен телефон у такій мережі стає міні-сейсмометром. Зазначається, що у смартфонах є невеликий акселерометр — датчик, який визначає кут нахилу пристрою до земної поверхні та прискорення переміщення пристрою у просторі. Про це йдеться в офіційному блозі Гугл.

Акселерометр можна навчити відчувати і землетруси. Тож, якщо смартфон відчує поштовхи, він направить повідомлення на сервер компанії, котра об'єднає інформацію, отриману з різних пристроїв, щоб встановити, чи дійсно відбувається землетрус.

Отримання такої інформації може допомогти вчасно повідомити людей про небезпеку, оскільки швидкість, з якою передаються дані, фактично дорівнює швидкості світла, в той час як швидкість поширення землетрусу є значно меншою.

По суті ми змагаємося зі швидкістю світла проти швидкості землетрусу. І нам пощастило, швидкість світла набагато більша! — наголошується в блозі компанії.

Ця інновація від Google передусім покликана забезпечити наявність мереж раннього повідомлення про землетруси в місцях, де немає відповідної інфраструктури.

Раннє попередження може допомогти людям підготуватися до поштовхів, але побудова та розгортання інфраструктури для виявлення та оповіщення людей про землетрус є дороговартісною, — наголошують у компанії.

Також компанія планує в майбутньому розпочати розсилання повідомлень про землетруси, що відбуваються неподалік від місць перебування власників смартфонів. Для початку дізнатися про такі події можна буде на сайті пошукової системи Google за запитами «землетрус» або «землетрус поруч зі мною».

Нагадаємо, у травні Google випустила додаток для відстеження хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.