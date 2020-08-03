Google випустив важливе розширення для Chrome. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/ua/n141967-google-vypustyv-rozshyrennya-dlya-chrome-z-informaciieu-pro-reklamu.html

Ракурс

Google (Гугл), американська публічна транснаціональна корпорація, випустила розширення Ads Transparency Spotlight для браузера Chrome (Хром).

Додаток показує, скільки рекламних оголошень завантажується на сторінці, які компанії їх виставляють і на підставі яких даних вони показуються. В адміністрації компанії стверджують, що це розширення допоможе юзерам розуміти, чому вони бачать конкретну рекламу. Раніше Google показував інформацію про тільки свою рекламу через функцію «Why this ad». Про це повідомляється в офіційному блозі Гугла.

Розширення працює на основі нового API «ad Disclosure Schema», що дозволяє рекламодавцям розкривати інформацію про те, як працюють їхні рекламні оголошення. У Гуглі сподіваються, що інші компанії приєднаються до системи в майбутньому.

Користувачі можуть переглядати інформацію про те, скільки рекламних оголошень знаходиться на сторінці й бачити список рекламодавців або провайдерів, відповідальних за розміщення оголошення. Також публікуватимуться причини, чому показується оголошення конкретному користувачеві — його вік, стать, заходи на сайт рекламодавця, місце розташування, теми, пов’язані з сайтами, які він відвідував.

Нагадаємо, компанія Google заборонить рекламу шпигунських технологій — оголошень щодо товарів і послуг, призначених для стеження або спостерігання за іншою людиною.