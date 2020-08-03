Google выпустил важное расширение для Chrome. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/n141967-google-vypustil-rasshirenie-dlya-chrome-s-informaciey-o-reklame.html

Ракурс

Google (Гугл), американская публичная транснациональная корпорация, выпустила расширение Ads Transparency Spotlight для браузера Chrome (Хром).

Приложение показывает, сколько рекламных объявлений загружается на странице, какие компании их выставляют и на основании каких данных они показываются. В администрации компании утверждают, что это расширение поможет юзерам понимать, почему они видят конкретную рекламу. Ранее Google показывал информацию о только своей рекламе с помощью функции «Why this ad». Об этом сообщается в официальном блоге Гугла.

Расширение работает на основе нового API «ad Disclosure Schema», что позволяет рекламодателям раскрывать информацию о том, как работают их рекламные объявления. В Гугле надеются, что другие компании присоединятся к системе в будущем.

Пользователи могут просматривать информацию о том, сколько рекламных объявлений находится на странице и видеть список рекламодателей или провайдеров, ответственных за размещение объявления. Также будут публиковаться причины, почему показывается объявление конкретному пользователю — его возраст, пол, мероприятия на сайте рекламодателя, место расположения, темы, связанные с сайтами, которые он посещал.

Напомним, компания Google запретит рекламу шпионских технологий — объявлений о товарах и услугах, предназначенных для слежения или наблюдения за другим человеком.