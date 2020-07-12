Гугл запретит рекламу шпионских технологий, фото — Суспільне

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Компания Google (Гугл) запретит рекламу шпионских технологий. Речь идет о запрете объявлений по поводу товаров и услуг, предназначенных для слежения или наблюдения за другим человеком.

Соответствующие правила содействия неблаговидному поведению в Google Ads обновят в августе, сообщает пресс-служба компании.

Мы добавим ограничения по рекламе шпионских программ и технологий для наблюдения, а именно запретим рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдения за другим человеком или его деятельностью (без разрешения такого лица). Эти правила будут применяться во всех странах мира, — говорится в сообщении Google.

С 11 августа 2020 года Google начнет следить за соблюдением новых правил рекламы. В частности, будет запрещена реклама таких шпионских программ и технологий для слежения:

шпионское/злонамеренное программное обеспечение, с помощью которого можно прослушивать телефонные звонки, просматривать SMS-сообщения или историю посещенных страниц;

GPS-трекеры, предназначенные для слежения или наблюдение за человеком без его согласия;

реклама оборудования для наблюдения (например, камер, диктофонов, видеорегистраторов, видеонянь), предназначенного специально для шпионажа.

Это правило не распространяется на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение несовершеннолетних детей.

В компании добавили, что в случае нарушения правил будут посылать предупреждения минимум за семь дней до блокировки учетной записи.

Google уже не ращрешает скачивать приложения сталкерского направления в Play Store и удаляет их, когда они появляются.

В июне 2020 года администрация популярного поисковика объявила, что запускает функцию проверки подлинности, аутентичности и контекста изображения в разделе «Изображения» (Google Images).