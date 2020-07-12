Гугл заборонить рекламу шпигунських технологій, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n141014-gugl-zaboronyt-reklamu-shpygunskyh-tehnologiy.html

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Компанія Google (Гугл) заборонить рекламу шпигунських технологій. Йдеться про заборону оголошень щодо товарів і послуг, призначених для стеження або спостерігання за іншою людиною.

Відповідні правила щодо сприяння непорядній поведінці в Google Ads оновлять у серпні, повідомляє прес-служба компанії.

Ми додамо обмеження щодо реклами шпигунських програм і технологій для спостереження, а саме заборонимо рекламувати товари й послуги, призначені для стеження або спостерігання за іншою людиною або її діяльністю (без дозволу такої особи). Ці правила застосовуватимуться в усіх країнах світу, — йдеться у повідомленні Google.

З 11 серпня 2020 року Google розпочне стежити за дотриманням нових правил реклами.

Зокрема, буде заборонена реклама таких шпигунських програм й технології для стеження:

шпигунське/зловмисне програмне забезпечення, за допомогою якого можна прослуховувати телефонні дзвінки, переглядати SMS-повідомлення або історію відвіданих сторінок;

GPS-трекери, призначені для стеження чи спостереження за людиною без її згоди;

реклама обладнання для спостереження (наприклад, камер, диктофонів, відеореєстраторів, відеонянь), призначеного спеціально для шпигування.

Це правило не поширюється на послуги приватних детективних агентств, а також на товари й послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місцеперебування неповнолітніх дітей.

У компанії додали, що у разі порушення правил будуть надсилати попередження мінімум за сім днів до блокування облікового запису.

Google уже не дозволяє скачувати додатки сталкерського спрямування у Play Store та видаляє їх, коли вони з’являються.

У червні 2020 року адміністрація популярного пошуковика оголосила, що запускає функцію перевірки походження, автентичність та контексту зображення в розділі «Зображення» (Google Images).