Сотні нових камер фотофіксації порушень ПДР анонсував Криклій. Фото: Pexels

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Система фотофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в Україні працює з 1 червня. За 2,5 місяці роботи вже є позитивні результати від запуску цієї системи, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, після встановлення камер фотофіксації на ділянках доріг, де вони працюють, значно зменшилася кількість порушень правил дорожнього руху. Про це Криклій розповів в інтерв’ю «Економічній правді».

Якщо в середньому в місяць було порушень на 30 млн гривень, то в наступний місяць вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує, — зазначив він.



Криклій також додав, що до кінця року на державних дорогах планують встановити понад 200 таких камер. Де саме їх встановлять, він не зазначив.

Нагадаємо, раніше поліцейські розповіли про запеклих порушників ПДР. Зокрема, у Києві минулого тижня перевищили швидкість майже 200 водіїв. Один автомобіль спіймали на перевищенні швидкості 22 рази.