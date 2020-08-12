Відпочинок на популярному курорті обернувся важкою травмою для туриста. Фото: Газета. Daily

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Курорти в Україні цього року переповнені охочими відпочивальниками. На вибір для туристів пропонуються різноманітні морські розваги. Унаслідок однієї з таких розваг дістав перелом шиї відпочивальник у курортному селищі Залізний Порт, що на Херсонщині.

Чоловіку зробили складну операцію, наразі він перебуває в лікарні. Про трагедію розповіла дружина потерпілого у Facebook.

За словами жінки, 1 серпня вона з чоловіком відпочивала в курортному селищі Залізний Порт. Після того, як звичайний морський відпочинок набрид, чоловік захотів прокататися на популярному морському атракціоні «Бетмен».





Жінка розповідає, що з боку така розвага виглядає красиво й кумедно, але насправді для непідготовлених людей це дуже небезпечний різновид атракціону, про що ніхто не попереджає.

Вона розповіла, що чоловік не зміг утриматися на атракціоні та вилетів на шаленій швидкості на дно човна. Зі свого боку троє водіїв не озиралися й не цікавилися, що відбувається з пасажирами під час атракціону. Лише через декілька хвилин водії побачили, що чоловіка било всіма частинами тіла об воду.

За словами дружини чоловіка, розвага обернулася трагедією. Наразі в чоловіка перелом хребта, а руки й ноги не рухаються. Він перебуває в лікарні у важкому стані. Поки лікарі шукали необхідні імпланти для складної операції на хребті, у чоловіка також розвилася двостороння пневмонія через пошкодження легень під час катання на атракціоні.

Зараз у смт Залізний порт прибрали ці розваги, але жінка впевнена, що наступного разу вони знову з’являться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що туристи привезли коронавірус на чорноморський курорт.