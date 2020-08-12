Отдых на популярном курорте обернулся тяжелой травмой для туриста. Фото: Газета.Daily

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Курорты в Украине в этом году переполнены отдыхающими. На выбор туристам предлагаются разнообразные морские развлечения. Во время езды на аттракционе получил перелом шеи один из туристов, который отдыхал в курортном поселке Железный Порт на Херсонщине.

Мужчине сделали сложную операцию, сейчас он находится в больнице. О трагедии рассказала жена пострадавшего Олеся Каменева в Facebook.

По словам женщины, 1 августа она с мужем отдыхала в курортном поселке Железный Порт. После того как обычный морской отдых надоел, мужчина захотел прокатиться на популярном морском аттракционе «Бэтмен».







Женщина рассказывает, что со стороны такое развлечение выглядит красиво и смешно, но на самом деле для неподготовленных людей это очень опасная разновидность аттракциона, о чем никто не предупреждает.

Она рассказала, что муж не смог удержаться на аттракционе и вылетел на большой скорости на дно лодки. В свою очередь трое водителей не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами во время аттракциона. Лишь спустя несколько минут они увидели, что мужчину било всеми частями тела о воду.

По словам жены мужчины, развлечение обернулось трагедией. Сейчас у мужчины перелом позвоночника, а руки и ноги не двигаются. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Пока врачи искали необходимые импланты для сложной операции на позвоночнике, у мужчины также развилась двусторонняя пневмония из-за повреждения легких во время катания на аттракционе.

Сейчас в пгт Железный Порт убрали эти развлечения, но женщина уверена, что в следующий раз они снова появятся.

Напомним, ранее мы сообщали, что туристы привезли коронавирус на черноморский курорт.