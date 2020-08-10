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Ракурс
Автофіксація порушення ПДР. Фото: Час-Дій

Запеклого гонщика спіймали камери автофіксації — порушив швидкість 22 рази (ФОТО)

10 сер 2020, 16:18
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Порушення ПДР знову зафіксували камери на автомобільних ділянках. На цьому тижні водіям вдалося встановити новий рекорд порушень швидкісного режиму.

За період із 3 по 9 серпня 179 автомобілів засвітилися на камерах автоматичної фіксації з перевищенням швидкості. Водії авто рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.

Порушник ПДР. Фото: Патрульна поліція

Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes-Benz E 55 AMG, ДНЗ AX021***. Вона склала шалені 210 км/год на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, де максимальна швидкість складає 110 км/год.

Порушник ПДР. Фото: Патрульна поліція

Також відмітився автомобіль BMW 320 з номером ДНЗ AI938***. Він втиснув педаль газу до підлоги та розігнався до швидкості 208 км/год на автодорозі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Порушник ПДР. Фото: Патрульна поліція


Рекордним порушником за минулий тиждень став водій автомобіля Mitsubishi Grandis, ДНЗ BH062***. Він порушив швидкісний режим 22 рази.

Користувачі соцмереж почали підозрювати, що «рекордсмен» переслідує якусь ціль, адже минулого тижня він порушив швидкісний режим 32 рази.

Реакція соцмереж. Скріншот: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві Mercedes мчав зі швидкістю майже 220 км/год.

Джерело: Ракурс


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