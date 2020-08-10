Поїзди в Карпати відновлює «Укрзалізниця»

Поїзди в Карпати відновила «Укрзалізниця», фото — ukrainianpeople

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«Укрзалізниця» відновила курсування поїздів до курортів українських Карпат. З Києва до Галичини та Буковини з середини серпня можна буде знову дістатися залізничним транспортом.

«Укрзалізниця» запускає поїзди далекого сполучення № 43/44 Івано-Франківськ — Київ та № 118/117 Чернівці — Київ.

Перший поїзд з Івано-Франківська до столиці відбуде 15 серпня. Він надалі курсуватиме через день у непарні дати. Зі столиці цей поїзд їхатиме через день у парні дати (перший — 16 серпня).

Із Чернівців до Києва поїзд вирушить 13 серпня, але частота його курсування менша — він їздитиме тільки тричі на тиждень (щовівторка, щочетверга та щонеділі).

Зі столиці на Буковину цей поїзд вперше відбуде 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Квитки будуть доступними в касах незабаром. В «Укрзалізниці» нагадують про обов’язкове носіння захисної маски в поїздах, проходження температурного скринінгу на вокзалі і при посадці до вагона. Пасажирам рекомендують й якнайменше пересуватися по вагонах.

Минулого тижня «Укрзалізниця» знову змінила режим руху потягів далекого сполучення через Луцьк та Тернопіль, які до недавнього часу були віднесені до «червоної» карантинної зони. Після виключення міст із «червоної» зони потяги знову будуть здійснювати зупинку.