Поезда в Карпаты запускает «Укрзализныця», фото — ukrainianpeople

https://racurs.ua/n142287-poezda-v-karpaty-zapuskaet-ukrzaliznycya.html

Ракурс

«Укрзализныця» возобновила курсирование поездов на курорты украинских Карпат. Из Киева к ним с середины августа можно будет снова добраться железнодорожным транспортом.

«Укрзализныця» запускает поезда дальнего следования № 43/44 Ивано-Франковск — Киев и № 118/117 Черновцы — Киев.

Первый поезд из Ивано-Франковска в столицу отбудет 15 августа. Он в дальнейшем будет курсировать через день по нечетным даты. Из столицы этот поезд будет ехать через день по четным даты (первый — 16 августа).

Из Черновцов в Киев поезд отправится 13 августа, но его частота курсирования меньшая — он будет ездить только три раза в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям).

Из столицы на Буковину этот поезд впервые отбудет 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты будут доступны в кассах вскоре. В «Укрзализныце» напоминают об обязательном ношении защитной маски в поездах, прохождении температурного скрининга на вокзале и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуют и как можно меньше передвигаться по вагонам.

На прошлой неделе «Укрзализныця» снова изменила режим движения поездов дальнего следования через Луцк и Тернополь, которые до недавнего времени были отнесены к «красной» карантинной зоне. После исключения городов из «красной» зоны поезда снова будут осуществлять остановку.