Автофиксация нарушений правил ПДР. Фото: Час-дій

https://racurs.ua/n142289-zayadlogo-gonschika-poymali-kamery-avtofiksacii-narushil-skorost-22-raza-foto.html

Ракурс

Нарушение ПДД снова зафиксировали камеры на автомобильных участках. На этой неделе водителям удалось установить новый рекорд нарушений скоростного режима.

За период с 3 по 9 августа 179 автомобилей засветились на камерах автоматической фиксации с превышением скорости. Водители авто двигались со скоростью более 170 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.







Наибольшая скорость была у автомобиля Mercedes-Benz E 55 AMG, ДОУ AX021 ***. Она составила безумные 210 км/ч на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где максимальная скорость ограничивается до 110 км/ч.





Также отметился автомобиль BMW 320 с номером ДОУ AI938 ***. Он вдавил педаль газа в пол и разогнался до скорости 208 км/ч на автодороге М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость составляет 110 км/ч.





Рекордным нарушителем за неделю стал водитель автомобиля Mitsubishi Grandis, ДОУ BH062 ***. Он нарушил скоростной режим 22 раза.



Пользователи соцсетей начали подозревать, что «рекордсмен» преследует какую-то цель, ведь на прошлой неделе он нарушил скоростной режим 32 раза.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве Mercedes мчался со скоростью почти 220 км/ч.