Сотни новых камер фотофиксации нарушений ПДД анонсировал Криклий. Фото: Pexels

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Система фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Украине работает с 1 июня. За 2,5 месяца работы уже есть положительные результаты от запуска этой системы, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, после установки камер фотофиксации на участках дорог, где они работают, значительно уменьшилось количество нарушений правил дорожного движения. Об этом Криклий рассказал в интервью «Экономической правде».

Если в среднем в месяц было нарушений на 30 млн гривен, то в следующий месяц уже будет спад на 30% и так далее. Система себя оправдывает, — отметил он.



Криклий также добавил, что до конца года на государственных дорогах планируют установить более 200 таких камер. Где именно их установят, он не указал.

Напомним, ранее полицейские рассказали о злостных нарушителях ПДД. В частности, в Киеве на прошлой неделе превысили скорость почти 200 водителей. Один автомобиль попался на превышении скорости 22 раза.