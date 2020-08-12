Android-смартфоны позволят вовремя распознавать землетрясения

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Компания Google (Гугл) создала крупнейшую в мире сеть распознавания землетрясений. Она образована на базе смартфонов с операционной системой Android, которую разрабатывает Google.

Каждый телефон в такой сети становится мини-сейсмометром. Отмечается, что в смартфонах есть небольшой акселерометр — датчик, который определяет угол наклона устройства к земной поверхности и ускорение перемещения устройства в пространстве. Об этом сообщается в блоге Гугл.

Акселерометр можно научить чувствовать и землетрясения. Поэтому, если смартфон почувствует толчки, он направит сообщение на сервер компании, которая объединит информацию, полученную из различных устройств, чтобы установить, действительно ли происходит землетрясение.

Получение такой информации может помочь вовремя сообщить людям об опасности, поскольку скорость, с которой передаются данные, фактически равна скорости света, в то время как скорость распространения землетрясения значительно меньше.

По сути мы соревнуемся со скоростью света против скорости землетрясения. И нам повезло, что скорость света намного больше! — подчеркивается в блоге компании.

Эта инновация от Google прежде всего призвана обеспечить наличие сетей раннего оповещения о землетрясениях в местах, где нет соответствующей инфраструктуры.

Раннее предупреждение может помочь людям подготовиться к толчкам, но построение и развертывание инфраструктуры для обнаружения и оповещения людей о землетрясении является дорогостоящим, — отмечают в компании.

Также компания планирует в будущем начать рассылку сообщений о землетрясениях, происходящих неподалеку от мест пребывания владельцев смартфонов. Для начала узнать о таких событиях можно будет на сайте поисковой системы Google по запросам «землетрясение» или «землетрясение рядом со мной».

Напомним, в мае Google выпустила приложение для отслеживания больных коронавирусной болезнью COVID-19.