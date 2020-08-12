В «Шахтарі» розповіли, як готуватимуться до півфіналу Ліги Європи з «Інтером», фото — ФК Шахтар

https://racurs.ua/ua/n142371-v-shahtari-rozpovily-yak-gotuvatymutsya-do-pivfinalu-ligy-ievropy-z-interom.html

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Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру після перемоги над «Базелем» (4:1) заявив, що до півфіналу Ліги Європи його команда готуватиметься п’ять днів.

Команда тренуватиметься у Дюссельдорфі. «Шахтар» проживає за 15 хвилин від тренувальних полів. За словами Каштру, найголовніше для команди — відновити гравців після минулого матчу й підготувати якнайкраще до наступного.

Є усі умови: УЄФА добре все організував, тож ми спокійні. Місце та час є, — сказав Каштру.

Наразі нічого конкретного про «Інтер» тренер «гірників» сказати не може, окрім того, що показують їхні матчі.

Гарна, міцна команда, дуже організована. І, ми чудово це знаємо, претендент на перемогу в Лізі Європи — так само, як і ми. Наш аналітичний відділ уже почав вивчати «Інтер». Відзавтра ми детальніше говоритимемо щодо цього суперника, про сильні та слабкі сторони цієї команди, — повідомив Каштру.

Після поразки від «гірників» 1:4 головний тренер швейцарського «Базеля» Марсель Коллер заявив, що «Шахтар» має шанси пройти італійський «Інтер».

Обидві команди чудові. Вважаю, що «Шахтар» завдяки своїй швидкості завдасть проблем «Інтеру». Матч буде видовищним та цікавим. Я гадаю, що якась команда переможе з мінімальним рахунком, — заявив Коллер.

Матч «Шахтар» — «Інтер» відбудеться 17 серпня у Дюссельдорфі.