Львовская опера откроется после карантина концертом для ста слушателей

Львовская опера откроется 15 августа, фото: Afisha.lviv.ua

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Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой, в котором на протяжении длительного времени не происходили концерты из-за введеного в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 карантина, откроется 15 августа.

Правда, первый гала-концерт, который состоится в зрительном зале, сможет принять только 100 слушателей. Таким образом, первый после открытия концерт состоится в камерной атмосфере. Об этом сообщается на сайте оперы.

С этого концерта начнется 121-й театральный сезон Львовской национальной оперы.

Отмечается, что программу первых после открытия театра концертов составят оперные арии и дуэты эпох от барокко к романтизму.

Также к открытию сезона в оформлении сцены будут использованы декорации к спектаклям, созданные известным художником Евгением Лысыком, который работал в опере в период с 1960 по 1990 годы.

При входе в театр будет осуществляться скрининг температуры у посетителей, внутри здания будут установлены станции для дезинфекции. Также посетителей призывают не брать для с собой цветы для артистов.

Лучшим подарком для них будут ваши аплодисменты, — отмечает пресс-служба учреждения.

Напомним, в Украине планируют изменить методику, по которой регионы распределяют по карантинным зонах, в зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса в них.