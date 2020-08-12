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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

Карантинные зоны в Украине будут определять по-новому — Степанов

12 авг 2020, 10:45
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Карантин в Украине продлится как минимум до 31 августа, но теперь определять карантинные зоны будут по-новому.

Возможность ослабления адаптивного карантина в регионах планируют определять по новой методике — вместо четырех показателей, как это делается сейчас, оставят только один. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время онлайн-брифинга 12 августа.

Мы решили объединить все показатели в один и считать, исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения в течение 14 дней, — отметил министр.

По его словам, использование только одного показателя сделает распределение регионов Украины на зоны по эпидемиологической ситуации в них более понятным и удобным. Кроме того, этот показатель проще подсчитать.


Сейчас для оценки ситуации с коронавирусом в регионах используются следующие показатели:

  • загруженность коек в больницах;
  • среднее количество сделанных тестов методом ПЦР и ИФА;
  • процент выявленных новых больных;
  • динамика увеличения случаев заражения коронавирусом.

Напомним, за сутки в Украине обнаружили еще почти 1,5 тыс. случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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