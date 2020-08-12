Игорный бизнес легализовали с коррупционными рисками, фото — ВН

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Легализация игорного бизнеса в Украине проведена необоснованно и поспешно. Об этом Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В письме, которое цитирует Фейсбук НАПК, специалисты высказали предостережения главе государства по поводу закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Хотя документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу, — считают в агентстве.

Коррупция возможна в этой сфере при получении разрешительных документов. Ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта и нашло в нем более 20 вероятных коррупционных рисков.

Речь шла о процедуре формирования состава спецкомиссии, которая будет регулировать азартные игры и лотереи, возможности действовать членам комиссии по своему усмотрению при сертификации и инспектирования.

Закон также вводит новые разрешения, не меняя другие законодательные акты.

У НАПК есть претензии и к нечетким основаниям для получения и аннулирования лицензии, поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям.

В НАПК заметили, что в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр, а в другом говорится, что эти кандидатуры на рассмотрение правительства вносит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

О рисках заявляло, кроме НАПК, и Главное юридическое управление Верховной Рады, но в проголосованном парламентом во втором чтении тексте рекомендации не учли.

НАПК требует, чтобы президент инициировал изменения, которые позволят устранить коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения.

Напомним, что закон предусматривает введение уголовной ответственности за владение игорным бизнесом без лицензии. Согласно принятым нормам, за игорную деятельность без лицензии предусмотрены штрафы до 850 тыс. грн, а также лишение свободы. За участие в азартных играх украинцев, не достигших 21 года, установлен штраф — более 2 млн грн и аннулирование лицензии.