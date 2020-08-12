Гральний бізнес легалізували з корупційними ризиками — НАЗК, фото — ВН

https://racurs.ua/ua/n142362-gralnyy-biznes-legalizuvaly-z-korupciynymy-ryzykamy-nazk.html

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Легалізація грального бізнесу в Україні проведена необґрунтовано та поспішно. Про це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило президенту України Володимиру Зеленському.

У листі, який цитує Фейсбук НАЗК, фахівці висловили застереження главі держави щодо закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Хоча документ спрямований на зменшення корупції, він містить корупційні ризики і фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному, — вважають в агентстві.

Корупція можлива в цій сфері при отриманні дозвільних документів. Раніше НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту і знайшло в ньому понад 20 ймовірних корупційних ризиків.

Йшлося про процедуру формування складу спецкомісії, яка регулюватиме азартні ігри та лотереї, можливість діяти членам комісії на власний розсуд під час сертифікації та інспектування.

Закон також запроваджує нові дозволи, не змінюючи інші законодавчі акти.

НАЗК має претензії і до нечітких підстави для отримання та анулювання ліцензії, тому комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам.

В НАЗК помітили, що в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету міністрів вносить прем'єр-міністр, а в іншому йдеться про те, що ці кандидатури на розгляд уряду вносить Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

Про ризики заявляло, крім НАЗК, і Головне юридичне управління Верховної Ради, але у проголосованому парламентом у другому читанні тексті рекомендації не врахували.

НАЗК вимагає, аби президент ініціював зміни, які дозволять усунути корупційні ризики і зробити закон можливим для виконання.

Нагадаємо, що закон передбачає введення кримінальної відповідальності за володіння гральним бізнесом без ліцензії. Відповідно до прийнятих норм, за гральну діяльність без ліцензії передбачені штрафи до 850 тис. грн, а також позбавлення волі. За участь в азартних іграх українців, які не досягли 21 року, встановлено штраф понад 2 млн грн та анулювання ліцензії.