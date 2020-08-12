Мощный звездопад Персеиды показали на фото

Звездопад Персеиды. Фото: Страна

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Ракурс

Звездопад Персеиды озарил все небо в ночь на 12 августа. Масштабный метеоритный дождь можно было увидеть невооруженным глазом.

Мощность звездопада достигала 100 метеоров в час. Об этом сообщает OBOZREVATEL.





Отмечается, что мощность потока в этот раз была необычно высокой из-за того, что Земля проходила через крупнейшую часть шлейфа кометы Свифта-Таттла и достигла своего пика.





Лучше всего яркое космическое явление было видно в северных широтах США, Канады, Мексики и Центральной Америки. Также звездопад показался из-за облаков в странах Европы, Азии, большей части Африки и некоторых частей Южной Америки.





Метеорный дождь Персеиды происходит каждый год, когда Земля проходит через орбиту кометы Свифта-Таттла. Земля соприкасается с ее хвостом, вследствие чего обломки породы, вылетевшие из ядра этой кометы, попадают в атмосферу Земли и вспыхивают, как звезды.

Напомним, ранее мы сообщали, что полет уникальной кометы Neowise сняли с орбиты Земли.