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Ливень с градом превратил центр Днепра в море
Ливень с градом превратил центр Днепра в море (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n142363-liven-s-gradom-prevratil-centr-dnepra-v-more-foto-video.htmlРакурс
Ливень с градом прошел вечером 11 августа в некоторых районах Днепра, превратив центральные перекрестки города в море. Шквальный ветер повалил деревья, а крупный град побил автомобили.
Буря затронула центральную часть города. Главные улицы Днепра затоплены. Град размером с горошину обсыпал проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также местные жители сообщили о поваленных деревьях и ветках.
Кроме этого, на площади Героев Майдана рухнули две огромные ели. Деревья упали на газон, преградив часть тротуара.
Из-за сильной бури движение транспорта было парализовано, а многие автомобили «плавали» на дорогах. Движение электротранспорта также было остановлено из-за обрыва линии.
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