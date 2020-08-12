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Ракурс
Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2020, 10:36
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Ливень с градом прошел вечером 11 августа в некоторых районах Днепра, превратив центральные перекрестки города в море. Шквальный ветер повалил деревья, а крупный град побил автомобили.

Буря затронула центральную часть города. Главные улицы Днепра затоплены. Град размером с горошину обсыпал проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также местные жители сообщили о поваленных деревьях и ветках.

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Кроме этого, на площади Героев Майдана рухнули две огромные ели. Деревья упали на газон, преградив часть тротуара.

Из-за сильной бури движение транспорта было парализовано, а многие автомобили «плавали» на дорогах. Движение электротранспорта также было остановлено из-за обрыва линии.

Ливень с градом превратил центр Днепра в море


Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Источник: Ракурс


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