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Ракурс
Злива з градом перетворила центр Дніпра у море

Злива з градом перетворила центр Дніпра на море (ФОТО, ВІДЕО)

12 сер 2020, 10:36
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Злива з градом пройшла ввечері 11 серпня в деяких районах Дніпра, перетворивши центральні перехрестя міста на море. Шквальний вітер повалив багато дерев, а град побив автомобілі.

Буря завдала збитків центральній частині міста. Головні вулиці Дніпра затоплено. Град розміром з горошину обсипав проспект Яворницького і найближчі вулиці. Також місцеві жителі повідомили про повалені дерева та гілки.

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Окрім цього, на площі Героїв Майдану впали дві величезні ялини. Дерева впали на газон, перегородивши частину тротуару.

Через сильну зливу рух транспорту було паралізовано, а багато автомобілів «плавали» на дорогах. Рух електротранспорту також зупинився через обрив лінії.

Ливень с градом превратил центр Днепра в море


Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Ливень с градом превратил центр Днепра в море

Джерело: Ракурс


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