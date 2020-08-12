Злива з градом перетворила центр Дніпра у море

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Злива з градом пройшла ввечері 11 серпня в деяких районах Дніпра, перетворивши центральні перехрестя міста на море. Шквальний вітер повалив багато дерев, а град побив автомобілі.

Буря завдала збитків центральній частині міста. Головні вулиці Дніпра затоплено. Град розміром з горошину обсипав проспект Яворницького і найближчі вулиці. Також місцеві жителі повідомили про повалені дерева та гілки.

Окрім цього, на площі Героїв Майдану впали дві величезні ялини. Дерева впали на газон, перегородивши частину тротуару.

Через сильну зливу рух транспорту було паралізовано, а багато автомобілів «плавали» на дорогах. Рух електротранспорту також зупинився через обрив лінії.