Зорепад Персеїди. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n142361-potujnyy-zorepad-perseyidy-pokazaly-na-foto.html

Ракурс

Зорепад Персеїди осяяв усе небо в ніч на 12 серпня. Масштабний метеоритний дощ можна було побачити неозброєним оком.

Потужність зорепаду досягала 100 метеорів на годину. Про це повідомляє OBOZREVATEL.







Зазначається, що потужність потоку в цей раз була незвично високою через те, що Земля проходила через найбільшу частину шлейфа комети Свіфта-Таттла й досягла свого піку.





Найкраще яскраве космічне явище виднілося в північних широтах США, Канади, Мексики й Центральної Америки. Також зорепад пробивався через хмари в країнах Європи, Азії, більшій частині Африки та в деяких частинах Південної Америки.





Метеорний дощ Персеїди — це щорічне космічне явище, яке відбувається через те, що Земля проходить орбіту комети Свіфта-Таттла. Земля стикається з хвостом комети, унаслідок чого уламки породи, що вилетіли з ядра цієї комети, потрапляють в атмосферу Землі і спалахують, як зірки.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політ унікальної комети Neowise зняли з орбіти Землі.