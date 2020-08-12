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Зорепад Персеїди. Фото: Страна

Потужний зорепад Персеїди показали на фото

12 сер 2020, 10:37
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Зорепад Персеїди осяяв усе небо в ніч на 12 серпня. Масштабний метеоритний дощ можна було побачити неозброєним оком.

Потужність зорепаду досягала 100 метеорів на годину. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Зорепад Персеїди. Фото: OBOZREVATEL

Зазначається, що потужність потоку в цей раз була незвично високою через те, що Земля проходила через найбільшу частину шлейфа комети Свіфта-Таттла й досягла свого піку.

Зорепад Персеїди. Фото:OBOZREVATEL

Найкраще яскраве космічне явище виднілося в північних широтах США, Канади, Мексики й Центральної Америки. Також зорепад пробивався через хмари в країнах Європи, Азії, більшій частині Африки та в деяких частинах Південної Америки.

Зорепад Персеїди. Фото:OBOZREVATEL

Метеорний дощ Персеїди — це щорічне космічне явище, яке відбувається через те, що Земля проходить орбіту комети Свіфта-Таттла. Земля стикається з хвостом комети, унаслідок чого уламки породи, що вилетіли з ядра цієї комети, потрапляють в атмосферу Землі і спалахують, як зірки.




Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політ унікальної комети Neowise зняли з орбіти Землі.


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