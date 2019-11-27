Гігантський хвіст першої міжзоряної комети показали вчені. Фото: tehnot.com

https://racurs.ua/ua/n130030-gigantskyy-hvist-pershoyi-mijzoryanogo-komety-pokazaly-vcheni-foto.html

Ракурс

Комета 2I/Borisov стала першим міжзоряним об'єктом, який вченим вдалося досить детально сфотографувати. Вони навіть змогли обчислити довжину хвоста комети.

Розміри міжзоряного об'єкта вражають. Діаметр ядра становить близько 1 км, тоді як хвіст простягнувся на відстань, яка в 12 разів перевищує діаметр Землі — понад 160 тис. км, повідомляє сайт Єльського університету.

Вчені зазначають, що по мірі наближення до Сонця густий газопиловий хвіст комети продовжує збільшуватися. Вже на початку грудня вона підійде на мінімальну відстань до зірки. Але попри це роздивитися її неозброєним оком із Землі вже не вийде.

Знімки міжзоряної комети вдалося зробити за допомогою телескопів, встановлених в обсерваторії імені Кека на Гавайських островах.

Зазначається, що цей космічний об'єкт був виявлений 30 вересня 2019 року астрономом-любителем Геннадієм Борисовим. Пізніше нею зацікавився Центр малих планет у Центрі астрофізики. Комету назвали С/2019 Q4 (Borisov).

Нагадаємо, що в серпні жителі планети могли спостерігати зорепад Персеїди. Трансляції метеорного дощу відбувалася з різних куточків Землі. Це явище утворюється внаслідок того, що дрібні пилові частинки, випущені кометою Свіфта-Туттля, згорають в атмосфері.