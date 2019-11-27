Гигантский хвост первой межзвездной кометы показали ученые. Фото: tehnot.com

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Ракурс

Комета 2I/Borisov стала первым межзвездным объектом, который ученым удалось заснять достаточно детально. Они даже смогли вычислить длину хвоста кометы.

Размеры межзвездного объекта поразительны. Диаметр ядра составляет около 1 км, тогда как хвост протянулся на расстояние, которое в 12 раз превышает диаметр Земли — более 160 тыс. км, сообщает сайт Йельского университета.

Ученые отмечают, что по мере приближения к Солнцу густой газопылевой хвост кометы продолжает увеличиваться. И уже в начале декабря она подойдет к звезде на минимальное расстояние. Но, несмотря на это, разглядеть ее невооруженным глазом с Земли уже не получится.

Снимки межзвездной кометы удалось сделать с помощью телескопов, установленных в обсерватории имени Кека на Гавайских островах.

Отмечается, что этот космический объект был обнаружен 30 сентября 2019 года астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Позднее ею заинтересовался Центр малых планет в Центре астрофизики. Комете дали новое название — C/2019 Q4 (Borisov).

Напомним, в августе жители планеты могли наблюдать звездопад Персеиды. Трансляции метеорного дождя проводились из разных уголков Земли. Это явление образуется в результате того, что мельчайшие пылевые частицы, выпущенные кометой Свифта-Туттля, сгорают в атмосфере.