В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n142364-karantynni-zony-v-ukrayini-vyznachatymut-po-novomu-stepanov.html

Ракурс

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 31 серпня, проте вже зараз карантинні зони визначатимуть за новою методикою.

Можливість послаблення адаптивного карантину в регіонах планують визначати за новою методикою — замість чотирьох показників, як це робиться зараз, залишать лише один. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час онлайн-брифінгу 12 серпня.

Ми вирішили об'єднати всі показники в один і рахувати, виходячи з кількості нових хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів, — зазначив міністр.

За його словами, використання лише одного показника зробить розподіл регіонів України на зони за епідеміологічною ситуацією в них більш зрозумілим та зручним. Окрім того, цей показник проcтіше підрахувати.

Наразі для оцінки ситуації з коронавірусом у регіонах використовуються такі показники:

завантаженість ліжок у лікарнях;

середня кількість зроблених тестів методом ПЛР і ІФА;

відсоток виявлених нових хворих;

динаміка збільшення випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили ще майже 1,5 тис. випадків COVID-19.