ОМОН напав на сімейне авто в Білорусі — дитина у лікарні

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ОМОН напав на сімейне авто в Білорусі ввечері 11 серпня. Інцидент стався в центрі Гродно, коли сім’я з п’ятирічною донькою їхала з одного кінця міста в інший.

В якийсь момент, за словами потерпілої жінки, попереду них і ще двох машин з’явилася військова техніка і співробітники ОМОНу. Потім в машині посипалося скло, а коли жінка обернулася, то побачила закривавлену доньку, пише tut.by.

У дитини утворилася рвана рана в районі скроні. Дівчинці наклали шви. Зараз вона разом з мамою чекає результатів комп’ютерної томографії. Ніч дитина провела в лікарні.

Ми розгубилися, коли побачили, як військова техніка попереду починає підрізати бус — і той розвертається убік. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, щоб об’їхати. Але назустріч нам вибігли ОМОНівці, почали бити машину кийками — лобове та бокове скло, дзеркала. Після цього ззаду в нас в’їхала військова техніка, був сильний удар… Батька забрали правоохоронні органи — звідти він вийшов лише вранці, — розповідає жінка.

За її словами, чоловік хотів одразу відвезти дитину до лікарні, але їм на допомогу підбігли небайдужі люди, які запропонували допомогу.

У чоловіка розсічений лоб. Його зупинила міліція, повезла розбиратися, тільки вранці відпустили. Зараз дзвонив слідчий, викликав знову… У лікарні дочка запитала: «Мама, на нас напали бандити?», — зазначила жінка.

За словами потерпілої, їх автомобіль Passat B3 забрали на експертизу на платну штраф-стоянку. Жінка каже, що в акції протесту сім’я участі не брала і не сигналила, оскільки вони технічно не могли цього зробити — в авто зламано сигнал.