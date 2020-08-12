Змагатися за крісло мера Києва вирішив екс-нардеп Береза. Фото: Главком

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Борислав Береза, колишній народний депутат України, вирішив висунути свою кандидатуру на пост мера Києва. Політик також заявив, що його «ЕкоПартія» братиме участь у виборах до Київради.

Береза ​​вважає, що десятиліттями Києвом керували «випадкові люди», у яких не було чіткої стратегії або бачення майбутнього столиці. Саме тому, за його словами, Київ славиться незаконними і хаотичними забудовами та знищенням зелених зон, а не гарною інфраструктурою і збереженими історичними пам’ятками. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Цьому потрібно покласти край. Киянам потрібна своя влада, яка буде працювати на місто, а не на групи впливу і забудовників. За кермо нарешті повинні стати люди, які готові на реальні дії і готові показати реальні результати, — зазначив Береза.

Для цього потрібно «вигнати з кабінетів старих корупціонерів і не дозволити завести нових». Береза ​​також зазначив, що його мета і мета його партії — розробити повноцінну екологічну програму розвитку столиці.

Береза ​​був позафракційним народним депутатом Верховної Ради минулого скликання. У 2015 році він вже балотувався в мери Києва. Тоді він пройшов до другого туру, набрав 8,84% голосів і програв Кличку.

Нагадаємо, напередодні шоумен Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери Києва від партії «Голос». Від «Слуги народу» за це крісло змагатиметься Ірина Верещук, від «Батьківщини» — Олексій Кучеренко.