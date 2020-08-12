Новий динозавр. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142379-novyy-vyd-dynozavra-vyyavyly-paleontology-foto.html

Ракурс

Найближчого родича Тиранозавра Рекса виявили вчені з Університету Саутгемптона. Вони заявили, що нещодавно знайдені кістки на острові Уайт у Великій Британії належать невідомому виду динозаврів.

Істота населяла планету 115 млн років тому й досягала майже чотирьох метрів у довжину. Про це повідомляє «Популярная механика».

Зазначається, що виявлений динозавр належить до однієї групи з тиранозавра Рексом і птахами. Вчені назвали нового динозавра Vectaerovenator inopinatus через великі повітряних порожнини, які знайшли в його кістках.







Вчені з’ясували, що повітряні мішки динозавра, які зараз також спостерігаються в сучасних птахів, були своєрідним продовженням легень. Їхня функція полягала в тому, щоби робити скелет легше й допомагати підтримувати дихання.

Керівник дослідження Кріс Баркер розповів, що дослідники дуже здивувалися тому, наскільки порожньою була ця стародавня тварина. Частини її скелету були дуже крихкими. Зазначається, що інформації про динозаврів Європи цього періоду практично немає, тому це відкриття значно розширило розуміння вчених про те, які існували тварини.

Вчені наголосили, що для аналізу вони використовували кістки шиї, спини і хвоста.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найближчого родича динозаврів виявили вчені. Вчені проаналізували геном ящірки і з’ясували, що вона має незвичайну амінокислотну послідовність ДНК і РНК, яка говорить про те, що ця тварина схоже й на рептилій, і на ссавців.