В Киеве снимают киноленту The Last Mercenary, фото: Wallpaperflare

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В Киеве для проведения съемок киноленты компании Netflix под названием The Last Mercenary предусмотрено перекрытие ряда дорог.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 10 августа, опубликованном на сайте КГГА.

Ожидается, что съемки в Киеве будут проходить в период до 26 сентября.

Съемки, в частности, будут осуществляться:

14 августа с 5.00 до 21.00 на улице Константиновской, с ее перекрытием;

17 августа по 5.00 до 18.00 на улице Электриков, с ее перекрытием;

12 и 18 августа с 11.00 до 21.00 на площади Спортивной, 3;

12 и 18 августа с 05.00 до 14.00 на улицах Сечевых Стрельцов (с ограничением движения по этой улице) и Гоголевской (с перекрытием этой улицы);

17 августа по 14.00 по 21.30 на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с ее перекрытием;

25 августа на улице Ярославской с 5.00 до 21.00, с ее перекрытием;

25 и 26 сентября с 7.00 до 4.00 на улицах Пилипа Орлика и Липской до переулка Липского.

The Last Mercenary — это комедийный боевик, который рассказывает о политических интригах.

Напомним, одну из главных ролей в The Last Mercenary играет известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.