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В Киеве снимают киноленту The Last Mercenary, фото: Wallpaperflare
Съемки фильма Netflix с Ван Даммом стартуют в Киеве — какие дороги перекроют (СПИСОК)https://racurs.ua/n142382-v-kieve-perekryvaut-dorogi-dlya-semok-filma-netflix-s-van-dammom-spisok.htmlРакурс
В Киеве для проведения съемок киноленты компании Netflix под названием The Last Mercenary предусмотрено перекрытие ряда дорог.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 10 августа, опубликованном на сайте КГГА.
Ожидается, что съемки в Киеве будут проходить в период до 26 сентября.
Съемки, в частности, будут осуществляться:
- 14 августа с 5.00 до 21.00 на улице Константиновской, с ее перекрытием;
- 17 августа по 5.00 до 18.00 на улице Электриков, с ее перекрытием;
- 12 и 18 августа с 11.00 до 21.00 на площади Спортивной, 3;
- 12 и 18 августа с 05.00 до 14.00 на улицах Сечевых Стрельцов (с ограничением движения по этой улице) и Гоголевской (с перекрытием этой улицы);
- 17 августа по 14.00 по 21.30 на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с ее перекрытием;
- 25 августа на улице Ярославской с 5.00 до 21.00, с ее перекрытием;
- 25 и 26 сентября с 7.00 до 4.00 на улицах Пилипа Орлика и Липской до переулка Липского.
The Last Mercenary — это комедийный боевик, который рассказывает о политических интригах.
Напомним, одну из главных ролей в The Last Mercenary играет известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.
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