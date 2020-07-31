Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Фото: cinematographe.it

https://racurs.ua/n141887-netflix-snimaet-v-ukraine-svoy-pervyy-film-foto.html

Ракурс

Американская компания Netflix снимает свой первый фильм в Украине. Это комедийный боевик «The Last Mercenary», который рассказывает о политических интригах, а одну из главных ролей в нем играет известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко познакомился с командой этого проекта и сообщил о съемках фильма на своей страничке в Facebook.

Многие сцены фильма будут сняты в Киеве. Также съемки киноленты будут проводиться в Париже. По сценарию фильма, события разворачиваются во Франции, но Киев был выбран в качестве одной из локаций для съемки.

За съемки в Киеве отвечают международная кинокомпания Apple Tree и украинская компания Star Media, основателем которой является известный украинский продюсер Влад Ряшин.

Съемки фильма в Киеве будут продолжаться вплоть до осени. Ткаченко отметил, что будет весьма интересно посмотреть, как Украина в фильме превратится во Францию.

Ткаченко опубликовал забавное фото с Ван Даммом, на котором министр и актер изображены в боевой стойке.

Как ранее писал «Ракурс», Ткаченко считает успешными лишь два украинских фильма: «Киборги» и «Бешеная свадьба». По мнению министра, необходимы инвестиции в сериалы, потому что они дают сразу массовую аудиторию. Сериалы должны быть основаны на украинских нарративах и сняты на украинском языке.