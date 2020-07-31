Netflix знімає в Україні свій перший фільм. Фото: cinematographe.it

https://racurs.ua/ua/n141887-netflix-znimaie-v-ukrayini-sviy-pershyy-film-foto.html

Ракурс

Американська компанія Netflix знімає свій перший фільм в Україні. Це комедійний бойовик «The Last Mercenary», який розповідає про політичні інтриги, а одну з головних ролей у ньому грає відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм.

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко познайомився із командою цього проекту і повідомив про зйомки фільму на своїй сторінці в Facebook.

Багато сцен фільму будуть зняті в Києві. Також зйомки кінострічки будуть проводитися в Парижі. За сценарієм фільму, події розгортаються у Франції, але Київ було обрано у якості однієї з локацій для зйомки.

За зйомки в Києві відповідають міжнародна кінокомпанія Apple Tree і українська компанія Star Media, засновником якої є відомий український продюсер Влад Ряшин.

Зйомки фільму в Києві триватимуть до осені.

Ткаченко зазначив, що буде вельми цікаво подивитися, як Україна в фільмі перетвориться на Францію.

Ткаченко опублікував кумедно фото з Ван Даммом, на якому міністр і актор зображені у бойовій стійці.

Як раніше писав «Ракурс», Ткаченко вважає успішними лише два українські фільми: «Киборги» і «Скажене весілля». На думку міністра, необхідні інвестиції у серіали, тому що вони дають відразу масову аудиторію. Серіали повинні бути засновані на українських наративах і зняті українською мовою.