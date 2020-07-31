Побиття 12-річної дівчинки сталося на Закарпатті. Фото: depo.ua

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Побиття 12-річної школярки на Закарпатті сколихнуло громадськість.

Інцидент стався на території курортного комплексу «Воєводино» в селі Тур’я Пасіка Перечинського району. Дитина каталася на велосипеді з телефоном у руках та врізалася в сім’ю відпочивальників, яка йшла по тротуару. Про це 31 липня повідомляє ТСН із посиланням на прес-службу поліції.

У мережу вже потрапило відео з камери відеоспостереження на якому видно, як школярка врізалася у родину й збила двох батьків та двох дочок. Після цього 39-річний чоловік підійшов до дитини, штовхнув її та вдарив по обличчю. Також він розбив її мобільний телефон.

В обласній поліції повідомили, що матір постраждалої після інциденту звернулася до правоохоронців. Дівчину після побиття поклали в лікарню, у неї травма голови та стрес. У постраждалої сильні головні болі, вона психологічно пригнічена.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року в Запоріжжі жорстоко побили школярку на території одного зі шкільних стадіонів. Потерпілу били по обличчю та тулубу, зокрема й ногами, та змушували ставати на коліна й цілувати взуття.