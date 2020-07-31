Екс-нардеп Чорновол. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n141885-chornovol-zminyly-zapobijnyy-zahid-scho-vidomo.html

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Колишньому народному депутату від «Європейської солідарності» Тетяні Чорновол суд дозволив покидати Київ та Київську область та встановив новий час її домашнього арешту — з 23.00.

Тепер вона може пересуватися Україною. Про це повідомила адвокат екс-нардепа Ірина Кузіна у коментарі «Укрінформу».

Повідомляється, що раніше її нічний домашній арешт тривав із 22.00 до 6.00. Причиною перегляду запобіжного заходу стало те, що 24 квітня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію Тетяни Чорновол та змінив запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний.

Тетяну Чорновол підозрюють у вбивстві під час пожежі в офісі «Партії регіонів» у 2014 році. Слідчі ДБР провели обшук у колишньої народної депутатки в справі щодо смерті чоловіка в офісі «Партії регіонів» під час Революції гідності. Після цього їй оголосили підозру про вбивство.

Зі свого боку колишній президент України Петро Порошенко звинуватив ДБР у наклепі заявив, що кримінальне провадження проти Тетяни Чорновол — це спроба переписати історію під диктування Кремля.

Також Тетяна Чорновол заявляла, що проти неї розслідують ще одне провадження. Вона розповіла, що ДБР займається розслідуванням щодо її нагородного автомата. За словами нардепа, у її автомата є посвідчення і він повністю легальний. У ДБР їй інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорновол розповіла про зброю, через яку проти неї відкрили нову справу.