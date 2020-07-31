Українських туристів готові прийняти 38 країн. Фото: nau.edu.ua

https://racurs.ua/ua/n141884-ukrayinskyh-turystiv-gotovi-pryynyaty-38-krayin-u-mzs-rozkryly-detali.html

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В’їзд для громадян України дозволено у 38 країн, українців держави впускають до себе за різних умов.

Болгарія спростила режим в’їзду для туристів з України під час карантинних обмежень. Влада цієї країни продовжила термін в’їзду українців без необхідності тесту чи карантину до 31 серпня. Про це 31 липня повідомляє Міністерство закордонних справ у Facebook.

У дипломатичному відомстві зазначають, що в’їзд до Чорногорії тимчасово дозволений лише повітряним шляхом. Тестування на коронавірус при перетині кордону не потрібне. Також повідомляється, що Сейшельські острови заборонили в’їзд через високий поріг хворих.

У МЗС додали, що переглянути інформацію про режим в’їзду можна на спеціальній інтерактивній карті. У список найбільш популярних серед українців країн увійшли Угорщина, Туреччина, Російська Федерація, Польща, Німеччина, Румунія та Хорватія. Так, Угорщиною цікавилися 10 тис. 660 громадян, а Туреччиною — 8 тис. 980 українців.

Раніше повідомлялося, що 30 липня Євросоюз поновив перелік країн, громадяни яких мають право без обмежень перетинати кордони ЄС в умовах коронавірусної епідемії. Україна до цього списку поки що не потрапила.

У Кабінеті міністрів України заявили, що за найоптимістичнішими прогнозами зовнішні кордони Європейського Союзу залишаться закритими для українців до кінця вересня.