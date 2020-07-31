Украинских туристов готовы принять 38 стран. Фото: nau.edu.ua

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Въезд для граждан Украины разрешен в 38 стран, государства впускают к себе украинцев при различных условиях.

Болгария упростила режим въезда для туристов из Украины во время карантинных ограничений. Власти этой страны продлили срок въезда украинцев без необходимости теста или карантина до 31 августа. Об этом 31 июля сообщает Министерство иностранных дел в Facebook.

В дипломатическом ведомстве отмечают, что въезд в Черногорию временно разрешен только воздушным путем. Тестирование на коронавирус при пересечении границы не требуется. Также сообщается, что Сейшельские острова запретили въезд через высокий порог больных.

В МИД добавили, что просмотреть информацию о режиме въезда можно на специальной интерактивной карте. В список самых просматриваемых украинцами стран вошли Венгрия, Турция, Российская Федерация, Польша, Германия, Румыния и Хорватия. Так, Венгрией интересовались 10 тыс. 660 граждан, а Турцией — 8 тыс. 980 украинцев.

Ранее сообщалось, что 30 июля Евросоюз обновил перечень стран, граждане которых имеют право без ограничений пересекать границы ЕС в условиях коронавирусной эпидемии. Украина в этот список пока не попала.

В Кабинете министров Украины заявили, что по самым оптимистичным прогнозам внешние границы Европейского Союза останутся закрытыми для украинцев до конца сентября.