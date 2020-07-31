Apple назвала сроки появления нового iPhone. Фото: Профиль

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Ракурс

Новый iPhone все же будет презентован в этом году и должен будет появиться на прилавках магазинов, но с задержкой. По предварительным данным, новый смартфон от Apple будет называться iPhone 12 и его презентация должна состояться в традиционное время — в сентябре.

А вот появления нового гаджета в магазинах придется подождать. Как правило, Apple начинает продажи новых моделей смартфона в сентябре, но в этом году старт продаж сместится на несколько недель. Об этом заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри в разговоре с инвесторами о доходах, пишет НВ.

Маэстри не стал называть причин отсрочки продаж нового гаджета.

Как правило, Apple ежегодно в сентябре проводит презентацию новых смартфонов и продажи стартуют до конца месяца. Достоверно неизвестно, будет ли готов новый iPhone для продаж в октябре, но у компании еще есть достаточно времени, чтобы представить гаджет на сентябрьской презентации.

Следует напомнить, что это не первая задержка выхода нового iPhone. Так, iPhone X был представлен в сентябре 2017 года, а в продаже смартфон появился лишь в ноябре. Это было связано с производственными проблемами.

В сентябре 2018 года Apple анонсировал iPhone XR, но гаджет на полках магазинов появился лишь в октябре из-за проблем с производством ЖК-дисплеев.

Эксперт Минг-Чи Куо считает, что Apple урежет комплектацию нового iPhone. Покупатели не получат традиционные беспроводные наушники и блок питания зарядного устройства, который придется покупать отдельно. По мнению аналитика, ограничение комплектации позволит компании компенсировать затраты на оборудование нового iPhone модулем сотовой связи 5G.

Как ранее писал «Ракурс», компания Apple удаленно заблокировала смартфоны, которые были украдены из магазинов во время беспорядков в США. На украденные гаджеты приходят сообщения, что местонахождение смартфона будет передано в полицию.