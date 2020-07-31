Apple назвала терміни появи нового iPhone. Фото: Профіль

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Ракурс

Новий iPhone все ж буде презентовано цього року і гаджет повинен з’явитися на прилавках магазинів, але із затримкою. За попередніми даними, новий смартфон від Apple буде називатися iPhone 12 і його презентація повинна відбутися традиційно у вересні.

А ось появи нового гаджета в магазинах доведеться почекати. Як правило, Apple починає продажі нових моделей смартфона у вересні, але цього року старт продажу зміститься на кілька тижнів. Про це заявив фінансовий директор Apple Лука Маестро у розмові з інвесторами про доходи, пише НВ.

Маестро не став називати причин відстрочки продажу нового гаджета.

Як правило, Apple щорічно у вересні проводить презентацію нових смартфонів і продажі стартують до кінця місяця. Достовірно невідомо, чи буде готовий новий iPhone для продажу у жовтні, але у компанії ще є достатньо часу, щоб представити гаджет на вересневій презентації.

Слід нагадати, що це не перша затримка виходу нового iPhone. Так, iPhone X був представлений у вересні 2017 року, а у продажі смартфон з’явився лише у листопаді. Це було пов’язано з виробничими проблемами.

У вересні 2018 року Apple анонсував iPhone XR, але гаджет на полицях магазинів з’явився лише у жовтні через проблеми з виробництвом РК-дисплеїв.

Експерт Мінг-Чі Куо вважає, що Apple уріже комплектацію нового iPhone. Покупці не отримають традиційні дротові навушники і блок живлення зарядного пристрою, який доведеться купувати окремо. На думку аналітика, обмеження комплектації дозволить компанії компенсувати витрати на обладнання нового iPhone модулем стільникового зв’язку 5G.

Як раніше писав «Ракурс», компанія Apple віддалено заблокувала смартфони, які були вкрадені з магазинів під час заворушень у США. На вкрадені гаджети приходять повідомлення, що місцезнаходження смартфона буде передано до поліції.