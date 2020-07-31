Татьяна Чорновол. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n141885-chornovol-izmenili-meru-presecheniya-chto-izvestno.html

Ракурс

Бывшему народному депутату от «Европейской солидарности» Татьяне Чорновол суд разрешил покидать Киев и Киевскую область и установил новое время ее домашнего ареста — с 23.00.

Теперь она может передвигаться по Украине. Об этом сообщила адвокат экс-нардепа Ирина Кузина, передает «Укринформ».

Сообщается, что ранее ее ночной домашний арест длился с 22.00 до 6.00. Причиной пересмотра меры пресечения стало то, что 24 апреля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию Татьяны Чорновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Татьяну Чорновол подозревают в убийстве во время пожара в офисе «Партии регионов» в 2014 году. Следователи ГБР провели обыск у экс-народного депутата по делу о смерти человека в офисе «Партии регионов» во время Революции достоинства. После этого ей объявили о подозрении в убийстве.

В свою очередь бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил ГБР в клевете и заявил, что уголовное производство против Татьяны Чорновол — это попытка переписать историю под диктовку Кремля.

Также Татьяна Чорновол заявляла, что против нее расследуют еще одно производство. Она рассказала, что ГБР занимается расследованием касательно ее наградного автомата. По словам Чорновол, ее автомат является легальным и имеет удостоверение. В ГБР ей инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чорновил рассказала об оружии, по которой против нее открыли новое дело.